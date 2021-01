Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Hagen-Emst gesucht

Hagen (ots)

Unbekannte verschafften sich in einem Zeitraum von Dienstag (19.01.2021), 22:30 Uhr bis Mittwoch (20.01.2021), 04:30 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in der Elmenhorststraße. Die Anwohner bemerkten am frühen Mittwochmorgen, dass Mobiltelefone und Geldbörsen fehlten. Zudem waren einige Türen, die von außen in das Haus führen, geöffnet. Die Täter entkamen unerkannt.

Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

