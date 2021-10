Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung mit Pfefferspray (15.10.2021)

Konstanz (ots)

In einer handfesten Auseinandersetzung endete eine Streitigkeit am späten Freitagabend in der Hans-Breinlinger-Straße. Gegen 23:30 Uhr befand sich die 19-jährige Geschädigte zusammen mit Freunden im Park vor dem Europahaus, um dort zu feiern. Aus einer anderen Personengruppe kam ein 16-Jähriger hinzu und störte die Feier. Es kam zunächst zu einer verbalen Streitigkeit, welche schließlich in einer handfesten Rangelei endete. Der 16-Jährige setzte in der Folge Pfefferspray ein und sprühte in Richtung der Gruppe, wobei ausschließlich die 19-jährige Geschädigte getroffen wurde. Sie wurde durch den Angriff leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der 16-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell