Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Dame von Hund gebissen - Zeugenaufruf (14.10.2021)

Schramberg (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am Donnerstagmorgen zu einem Hundebiss im Ölewegle. Eine 88-jährige Fußgängerin war gegen 10:15 Uhr von der Oberndorfer Straße kommend in Richtung "An der Steige" unterwegs, als sie plötzlich von einem entgegenkommenden Hund in den rechten Oberschenkel gebissen wurde. Der Hundehalter wurde durch die Geschädigte direkt angesprochen und aufgefordert stehen zu bleiben. Der etwa 160 cm große und "nicht mehr ganz junge" Mann kümmerte sich jedoch nicht weiter um die 88-Jährige und setzte zusammen mit dem kleineren braunen Hund seinen Weg fort. Die Geschädigte wurde durch den Angriff des Hundes verletzt und trug teils tiefe Bisswunden davon. Zeugen des Vorfalls oder Personen, welche sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

