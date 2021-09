Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Einbruch in Autowerkstatt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt in einen Bürocontainer einer Autowerkstatt in der Boehringerstraße. Dort nahmen die Einbrecher mehrere Fahrzeugschlüssel an sich und entwendeten zwei dazugehörige Pkw. Die beiden Autos, ein BMW und ein Suzuki, haben insgesamt 20.000 Euro. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die in der Zeit von 2 Uhr bis 3.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei zu wenden.

