Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Mülltonnen-Brand an Kirchengebäude

Mannheim (ots)

Aufmerksame Zeugen wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf vier in Brand stehende Mülltonnen an der St. Hildegard Kirche in der Dürkheimer Straße aufmerksam und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Wehrleute der Berufsfeuerwehr Mannheim löschten das Feuer schnell ab, sodass ein größerer Schaden an Fassade verhindert werden konnte. Es entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Was sich in den geschmolzenen Tonnen befand und weshalb zum Ausbruch eines Feuers kam ermittelt nun das Polizeireviers Käfertal. Zeugen, die mögliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 718490.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell