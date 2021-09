Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Jugendlicher blendet Straßenbahnfahrer - Festnahme

Mannheim (ots)

Mit einem grünen Laserpointer blendete ein 15-Jähriger am Samstagabend gleich zwei Straßenbahnfahrer, die gegen 21.20 Uhr beide auf den Paradeplatz einfuhren. Einer der Lokführer stoppte seinen Zug sofort und stellte den jungen Mann sowie seinen Begleiter noch an Ort und Stelle. Glücklicherweise wurde keiner durch das Verhalten des 15-Jährigen verletzt. Die alarmierte Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt stellten den benutzten Laserpointer sicher und nahm den jungen Mann mit in die Dienststelle. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

