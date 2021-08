Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Paderborn (ots)

(ah) Freitag, 06.08.21, 14:00 Uhr, Paderborn, Jahnplatz, Einbruchdiebstahl, Am Freitag kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung am Paderborner Jahnplatz. Gegen 14:00 Uhr öffnete der unbekannte Täter ein in Kippstellung befindliches Fenster der Wohnung eines Mehrfamilienhauses und gelangte so in das Objekt. Aus der Wohnung wurde eine Geldbörse entwendet. Der Täter floh unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell