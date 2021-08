Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallfallbeteiligter entfernt sich nach Verkehrsunfall mit verletzter Person

Paderborn (ots)

(ah) Samstag, 07.08.21. 22:55 Uhr, Paderborn, Dessauer Straße, Verkehrsunfallflucht mit einem Leichtverletzten, Eine 22-jährige Fahrerin eines Elektrokleinstfahrzeuges befuhr die Parkplatzdurchfahrt eines Supermarktes in Richtung Dessauer Straße. Dort kam ihr ein weißer Kleinwagen mit auswärtigem Kennzeichen entgegen. Aufgrund eines Ausweichvorgangs kam sie zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05251/306-0 an die Polizei zu wenden. An dem Elektrokleinstfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 50,-- EUR.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell