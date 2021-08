Polizei Paderborn

POL-PB: Außenspiegel beschädigt und von Unfallstelle geflohen

Paderborn (ots)

(ah) Freitag, 06.08.21, 20:00 Uhr, Paderborn, Rochusweg, Verkehrsunfallflucht, Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer parkte seinen grauen VW Tiguan auf einer gekennzeichneten Parkfläche am Fahrbahnrand im Rochusweg. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05251/306-0 an die Polizei zu wenden. Die Schadenshöhe beträgt 300,-- EUR.

