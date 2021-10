Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vier Jugendliche mit Pfefferspray verletzt

Ludwigshafen (ots)

Auf der Maudacher Kerwe hat am Montag, 11. Oktober, gegen 22 Uhr ein Mann eine Gruppe Jugendlicher mit einem Pfefferspray verletzt. Der Schausteller und sein Bruder waren mit der Gruppe in Streit geraten, weil eine der Jugendlichen in einem nahegelegenen Gebüsch urinierte. Während der Auseinandersetzung habe sich der Mann dann von der Gruppe bedrängt gefühlt, woraufhin er das Pfefferspray einsetzte. Vier Jugendliche wurden dabei verletzt. Daraufhin flüchteten der 28-Jährige und sein Bruder mit einem Auto. Die Polizei konnte die beiden Männer an ihrer Anschrift antreffen und das Pfefferspray sicherstellen. Die Jugendlichen, die über Schmerzen in den Augen klagten, wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell