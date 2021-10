Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisierte Fahrerin beschädigt zwei Autos

Ludwigshafen (ots)

Beim Rangieren mit ihrem Auto hat eine 55-Jährige am Montagabend, 11. Oktober, gegen 18.30 Uhr in der Riedstraße zwei Autos beschädigt. Sie hinterließ zwar Zettel an den beschädigten Fahrzeugen, fuhr dann aber weg. Ein 28-jähriger Mann beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Die Frau konnte kurz darauf von den Beamten an ihrer Anschrift angetroffen werden. Da sie stark nach Alkohol roch und eine verwaschene Aussprache hatte, wurden Führerschein, Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugschein sichergestellt sowie eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

