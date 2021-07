Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Wildangler

Menden (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde waren am vergangenen Donnerstag, 08.07.2021, Tages- und Wohnungseinbrecher unterwegs. An einem Haus an der Fröndenberger Straße kletterten die unbekannten Täter in der Zeit von 18 Uhr - 21 Uhr auf ein Garagendach und öffneten von dort aus ein auf "Kipp" stehendes Fenster. Der/die Täter drangen in eine dortige Wohnung ein und durchsuchten die Räumlichkeiten des Wohnungsinhabers. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbrecher nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0)

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. (boro)

Am gestrigen Dienstag, gegen 18 Uhr, mussten Polizisten zur Hönne, im Bereich Am Alten Schornstein, fahren, um eine Anzeige wegen Fischwilderei aufzunehmen. Ein berechtigter Angler hatte in diesem Bereich der Hönne einen Mann gesehen, der dort seine Angel ausgeworfen hatte. Als er den Zeugen erblickte rannte der Wildfischer fußläufig in Richtung Lendringsen davon. Er hatte augenscheinlich kein Anglerglück, da am Ufer keine Fische gefunden wurden.

Täterbeschreibung:

- ca. 190 cm groß - schwarze Baseballcap (weißes Logo) - grüne Trainingsjacke, mit Kapuze - blaue Jeans - schwarze Sportschuhe / Sneaker, ADIDAS - Angel (Spinnrute) mit Spinne / Blinker

Hinweise nimmt auch hier die Wache Menden entgegen. (boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell