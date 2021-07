Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randaliererin landet in Polizeizelle

Kierspe (ots)

Eine Kiersperin (37) pöbelte gestern Mittag vor einem Supermarkt an der Kölner Straße Passanten an. Sie beleidigt eine 33-jährige Frau u.a. als Drecksau. Als ein 52-jähriger Mann vorbeigeht, tritt sie diesem mehrmals in den Bauch. Der Kiersper bleibt unverletzt. Als die Polizei eintrifft, beleidigt sie auch die Beamten u.a. als Bullenschlampen und schreit lautstark nationalsozialistische Parolen über den Parkplatz des Supermarktes. Die Polizisten nehmen die alkoholisierte Frau schließlich in Gewahrsam. Sie muss sich wegen Körperverletzung, Beleidigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. (dill)

