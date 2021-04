Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht zum Nachteil einer Fahrradfahrerin

Ludwigshafen (ots)

Am 25.04.202 gegen 15:20 Uhr, befuhr ein vermutlich grauer/silberner VW Golf, die Leuschnerstraße in Richtung Hemshof. Auf Höhe der Hausnummer 11 in der Leuschnerstraße touchierte der bislang unbekannte Fahrzeugführer/ die Fahrzeugführerin, vermutlich beim Überholen, die neben ihm/ihr in gleicher Richtung fahrende Fahrradfahrerin. Diese kam durch den Zusammenstoß zu Sturz und verletzte sich hierbei. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Anschließend entfernte sich der oder die Beschuldigte in Richtung Goerdelerplatz, ohne sich um die verletzte Fahrradfahrerin oder den entstandenen Schaden zu kümmern. Es wird nach Zeugen zu diesem Vorfall gesucht.

Zeugenhinweise bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigshafen 2

Telefon: 0621 963-2222

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell