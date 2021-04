Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannte beschädigen 7 Fahrzeuge

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am Samstag, im Laufe des Tages wurden in der Ritterstraße bislang 7 Fahrzeugen mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt und beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Tel.: 0621-9632222 in Verbindung zu setzen.

