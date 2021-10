Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkrs. TUT)Polizei mit zahlreichen Beanstandungen bei Verkehrskontrolle

Wehingen (ots)

Die Verkehrspolizei hat am Sonntag in der Deilinger Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Zwischen 14 Uhr und 17 Uhr beanstandete sie mehrere Verkehrsteilnehmer wegen Mängeln an ihren Fahrzeugen oder Verstößen gegen die Straßenverkehrsgesetze. Zwei Autofahrer fielen auf, weil sie unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Ihnen wurde deswegen in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Neben vier Beanstandungen von Autoinsassen wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt musste auch ein anderer Autofahrer bemängelt werden, der die Spur seines Autos unzulässig verbreiterte und dadurch die Betriebserlaubnis seines getunten Fahrzeugs erlosch. Ein weiterer Mann war ebenfalls sehr leichtsinnig und hatte sein erst wenige Monate altes Kleinkind mit einer Babyschale völlig ungesichert auf den Rücksitz gestellt. Schon bei einem leichten Bremsen, wäre diese umgekippt. Die Polizei drückte bei den festgestellten Beanstandungen bei der Kontrolle kein Auge zu und brachte die Verkehrsverstöße zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell