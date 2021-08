Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der Landesstraße 605.

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer fuhr kurz nach 18.00 Uhr auf der L 605, von Ettlingen kommend, auf die Abbiegespur zur Bundesautobahn A5 in Richtung Süden. Eine 25-Jährige war mit ihrem Pkw von Karlsruhe kommend in Richtung Ettlingen unterwegs. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Hierbei wurde der 20-Jährige und sein Beifahrer, sowie die 25-Jährige leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme war die L 605 kurzzeitig in Richtung Ettlingen gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Zur Klärung der Frage wer bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren ist, sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

