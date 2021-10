Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zusammenstoß zweier Autos (16.10.2021)

Tuttlingen (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen zwei Autos hat sich am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr in der Straße "Am Seltenbach" ereignet. Ein 21-Jähriger blieb mit einem BMW kurz nach einer Parkhausausfahrt stehen und fuhr anschließend rückwärts. Hierbei übersah er eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin, die in diesem Moment ebenfalls aus dem Parkhaus auf die Straße fahren wollte. Durch den Aufprall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell