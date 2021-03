Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Dachstuhlbrand" von Einfamilienhaus - Feuerwehr und Polizei im Einsatz ++ "Blitz-Einbruch" in Tankstellenshop - Täter flüchten mit silbernen Pkw Mercedes Coupe ++ Heizöl abgezapft ++

Lüneburg (ots)

Presse - 29.03.2021 ++

Lüneburg

Adendorf - "Dachstuhlbrand" von Einfamilienhaus - Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Breslauer Straße kam es in den Mittagsstunden des 29.03.21. Aus ungeklärter Ursache war gegen 12:00 Uhr das Feuer entstanden, so dass aktuell die Feuerwehr im Löscheinsatz ist. Ein Bewohner erlitt eine Rauchgasintoxikation und wird aktuell durch einen Notarzt behandelt. Die weiteren Maßnahmen dauern an ... Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Lüneburg - "handfeste Auseinandersetzung" - wechselseitige Körperverletzung - Polizei ermittelt

Nach einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei 38 und 41 Jahren alten Männern ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Die beiden Männer waren in den Mittagsstunden des 28.03.21 in einer Unterkunft in der August-Wellenkamp-Straße aneinandergeraten. Dabei der schlug der 38-Jährige gegen 11:15 Uhr dem 41-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Parallel behauptete er zuvor selbst geschlagen worden zu sein. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - betrunken unterwegs - 1,99 und 1,02 Promille

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen 33 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW. Die Beamten hatten den Lüneburger in den Nachmittagsstunden des 28.03.21 gegen 16:30 Uhr Vor dem Bardowicker Tore kontrolliert. Dabei stellten die Beamten einen Alkoholwert von 1,99 Promille fest. Im Rahmen des Strafverfahrens wurde auch der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

In der Nacht zum 29.03.21 stoppte eine Streifenwagenbesatzung in der Universitätsallee auch eine 44 Jahre alte Fahrer eines Pkw BMW. Bei der Kontrolle der Frau gegen 01:30 Uhr stellten die Beamten bei dieser einen Alkoholwert von 1,02 Promille sowie Ausfallerscheinungen fest. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Bleckede - Heizöl abgezapft

Im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 26. und 29.03.21 zapften Unbekannte gut 1.700 Liter Heizöl aus einem außenliegenden Tank in der Wendischthuner Straße ab. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt und sucht mögliche Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Bleckede - Bagger-"Löffel"/Schaufel von Minibagger gestohlen

Den Bagger-Löffel eines Minibaggers stahlen Unbekannte Am Waldbad im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 26. und 29.03.21. Die Täter demontierten und transportierten den 30-cm-Löffel sowie das dazugehörige Powertilt ab, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf, OT. Thurau - Ortsschild gestohlen - Mast beschädigt

Das Ortsschild von Thurau stahlen Unbekannte in der Nacht zum 28.03.21 am Ortseingang von Woltersdorf kommend. Parallel wurde der Mast des Schilds beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 200 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Fahrzeug nicht mehr pflichtversichert

Einen 28 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Passat aus Göttingen stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 28.03.21 in der Theodor-Körner-Straße. Dabei stellte sich gegen 23:15 Uhr heraus, dass der Versicherungsschutz des Pkw abgelaufen war und die benötigte Haftpflichtversicherungsschutz erloschen ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen

Jelmstorf - "Blitz-Einbruch" in Tankstellenshop - Täter flüchten mit silbernen Pkw Mercedes Coupe

In die Räumlichkeiten eines Tankstellenshops in der Hauptstraße von Jelmstorf - direkt an der Bundesstraße 4 - brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 28.03.21 ein. Mehrere Unbekannte hatten gegen 03:25 Uhr die Eingangstür aufgebrochen und Zigaretten erbeutet. Dabei flüchteten die Täter mit einem silbernen Pkw Mercedes Coupe. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 30 Jahre alten Fahrer eines Pkw Seat Alhambra stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 28.03.21 in der Groß Liederner Straße in Uelzen. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Westkreis stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ihn erwartet nach der Blutentnahme ein entsprechendes Strafverfahren.

