Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Dachstuhlbrand nach Lötarbeiten" ++ "Personenansammlung in Park" - Polizei ahndet Corona-Verstöße und stellt Drogen sicher ++ Staubsaugerautomat aufgebrochen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 25.03.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Dachstuhlbrand nach Lötarbeiten"

Nach ersten Ermittlungen kam es am Donnerstagvormittag in Folge von Lötarbeiten zu einem Dachstuhlbrand in der Gebrüder-Loewe-Straße. Vermutlich geriet bei den Arbeiten eine Unterspannbahn und die Dämmwolle in Brand. Die Feuerwehr erschien vor Ort und löschte den Brand. Die Schadenshöhe wurde bislang noch nicht beziffert.

Lüneburg - Zeuge beobachtet Langfinger

Ein polizeilich "bestens" bekannter 35-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, wie er in einem Textilwarengeschäft Am Sande einen Pullover stahl. Der Zeuge alarmierte eine Verkäuferin, die daraufhin die Polizei rief. Dank des Zeugen konnten in Folge die Personalien des Tatverdächtigen festgestellt und der Pullover zurückgegeben werden.

Südergellersen - Einbruch in Scheune - Werkzeug gestohlen

In der Nacht zum 25.03.21 drangen unbekannte Täter in eine Scheune in der Straße Im Alten Dorfe ein. Die Täter brachen diverse Schränke auf und stahlen Werkzeuge, darunter u.a. einen Elektrohobel, eine Kettensäge und einen Winkelschleifer. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte sich jedoch auf mindestens mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg/ Adendorf - Fahrräder gestohlen

Am 23.03.21, zwischen 06.00 und 17.30 Uhr, wurde von unbekannten Tätern ein moosgrünes Herrenfahrrad Hartje Livorno gestohlen. Das Fahrrad war an einem Zaun in der Erbstorfer Landstraße in Adendorf angeschlossen gewesen. Ebenfalls am Dienstag, zwischen 20.00 und 21.30 Uhr, wurde in der Heinrich-Böll-Straße in Lüneburg ein silberfarbenes Damenfahrrad Kalkhoff Village gestohlen. Das Damen-Trekkingrad war an einem Baum angeschlossen gewesen. Ein rot-schwarzes Mountainbike Cube wurde zwischen dem 23.03.21, 07.45 Uhr, und dem 24.03.21, 18.00 Uhr, im Embser Kirchweg in Lüneburg gestohlen. Das Fahrrad hatte in diesem Zeitraum im Fahrradstände einer Grundschule gestanden. Es entstanden Schäden von jeweils mehreren hundert Euro. Hinweise nehmen die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, bzw. die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - versuchter Einbruch

Zwischen dem 24.03.21, 18.15 Uhr, und dem 25.03.21, 09.40 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in zwei Schaustellerbuden einzubrechen, die in der Große Straße stehen. Die brachen zwei Türen auf, gestohlen wurde jedoch nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - Scheiben eingeschlagen - Täter ermittelt

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung leitete die Polizei am 24.03.21 gegen einen 40-Jährigen ein. Der 40-Jährige steht im dringenden Verdacht am Mittwochnachmittag ein Fenster der Wohnung seiner ehemaligen Freundin im Stadtteil Mittelfeld eingeschlagen zu haben.

In der Nacht zum 25.03.21 wurde von einem unbekannten Täter in der Straße Auf dem Kauf eine Fensterscheibe Geschäftes und eine Fensterscheibe eines Kiosks beschädigt. Die entstandenen Schäden belaufen sich jeweils auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Geldkassette in Hofladen aufgebrochen

Am 24.03.21, zwischen 10.30 und 19.00 Uhr, brach ein unbekannter Täter eine Geldkasse eines Hofladens in der Landstraße auf. Aus der Kassette stahl der Täter die Tageseinnahmen. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/ 951170, entgegen.

Lüneburg - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Mittwochenachmittag, 24.03.21, kontrollierten Polizeibeamte in der Wallstraße den 38 Jahre alten Fahrer eines Seat. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Seat-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain. Dem 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Am 24.03.21, zwischen 11.50 und 12.40 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen VW Polo, der in der Walter-Bötcher-Straße angestellt war. An dem VW entstanden bei dem Unfall Sachschäden von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Verkehrskontrolle am Kreisverkehr

Am Kreisverkehr im Röthenweg haben Polizeibeamte am Mittwochmorgen im Rahlen der Schulwegsicherung eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Zwischen 07.15 und 08.15 Uhr, mussten vier Autofahrer ein Verwarngeld von 25 Euro zahlen, da sie den Kreisverkehr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhren.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "Personenansammlung in Park" - Polizei ahndet Corona-Verstöße und stellt Drogen sicher

Eine Gruppe junger Leute kontrollierte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 24.03.21 auf dem Spielplatz am Schützenplatz - Tannenbergstraße. Dabei hatte sich vier junge Männer im Alter von 17, 18, 18 und 19 Jahren getroffen ohne Abstand zu halten und /oder eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Parallel stellten die Beamten bei dem 19-Jährigen Beschuldigten einen sog. "Grinder" und eine Tabakmischung mit einer grünen pflanzlichen Substanz fest. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten - und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Lüchow - "Sachbeschädigung"

Die Glasscheiben eines öffentlichen Bücherschranks der Stadt Lüchow in der Burgstraße beschädigte ein 27-Jähriger in den Morgenstunden des 25.03.21. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann aus Lüchow schlug dabei gegen 08:30 Uhr mit einer Eisenstange gegen die Scheiben. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Uelzen

Bienenbüttel - Mann schreit Kinder an - Polizei nimmt Mann in Gewahrsam - Einweisung in Klinik veranlasst - Polizeibeamter leicht verletzt

Nachdem ein 54 Jahre alter Mann aus der Region in den Mittagsstunden des 24.03.21 im Umfeld der Grundschule im Mühlenweg mehrere Kinder bedrohlich anschrie, versuchten alarmierte Polizeibeamte den Mann zu beruhigen. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene 54-Jährige hatte parallel eine Absperrbarke beschädigt und die Beleuchtung in einen Teich geworfen. Gegenüber der Polizei wurde er aggressiv und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Die Beamten nahmen den 54-Jährigen in Gewahrsam und veranlassten nach Rücksprache mit dem Landkreis Uelzen sowie einem Arzt eine weitere Behandlung in der Psychiatrischen Klinik. Parallel wurden entsprechende Strafverfahren u.a. wegen Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte eingeleitet.

Rosche - Staubsaugerautomat aufgebrochen

Einen SB-Staubsaugerautomaten auf einer Tankstelle der Saatzucht in der Uelzener Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 25.03.21 auf. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür zum Motorgehäuse und durchkniffen ein Vorhängeschloss, um an Bargeld zu gelangen. Dieses misslang. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rosche, Tel. 05803 96934-0, entgegen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 41 Jahre alten Fahrer eines Pkw Daewoo ohne Führerschein, jedoch unter Drogeneinfluss stoppte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 25.03.21 im Loosekamp. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Uelzener gegen 06:50 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC und Amphetamine verlief positiv. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Fahren ohne Führerschein und Fahren unter Drogeneinfluss.

Bienenbüttel - Zigaretten geklaut

Insgesamt vier Schachteln Zigaretten versuchte ein 28-Jähriger in den frühen Abendstunden des 24.03.21 gegen 18:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt - Rübenbaum - zu stehlen. Die Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl und alarmierten die Polizei.

Bad Bevensen - Vandalismus bei Waldkindergarten

Einen Sachschaden von gut 50 Euro verursachten Unbekannte im Zeitraum vom 22. bis 24.03.21 auf dem Gelände des Waldkindergartens in der Röbbeler Straße. Dabei wurden in den zwei Nächten jeweils Blumentöpfe, Pflanzen und Mobiliar beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Barum b. Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 24.03.21 auf der Bundesstraße 4. Dabei waren im Bereich Tätendorf-Eppensen insgesamt acht Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 141 bei erlaubten 100 km/h gemessen.

