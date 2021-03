Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bökenförde - Schwer verletzter Jogger - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

Die Polizei ist auf die Mithilfe von Zeugen angewiesen und hofft auf diesem Wege etwas "Licht" ins "Dunkle" bringen zu können. Am Montag (1. März) wurde ein 51-jähriger Jogger aus Lippstadt durch einen Paketzusteller im Straßengraben an der Langeneicker Straße aufgefunden. Die hinzugerufenen Mitarbeiter eines Rettungswagens brachten den Mann in ein örtliches Krankenhaus. Bis dato ging man davon aus, dass der Jogger infolge eines Sturzgeschehens auf der Langeneicker Straße zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr zu Fall kam und in den Straßengraben stürzte. Der 51-Jährige konnte nur angeben, dass er fußläufig die Straße in Richtung Bad Westernkotten gegangen war und dann im Straßengraben aufwachte. Wie er dort hinkam, wusste er nicht. Aufgrund seiner Verletzungen konnte am Folgetag ein vorheriger Verkehrsunfall nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund dessen wurde die Polizei hinzugezogen. Das zuständige Verkehrskommissariat fragt sich nun: "Wer hat zur möglichen Unfallzeit etwas auf der Langeneicker Straße in Bökenförde bemerkt, was mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnte? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell