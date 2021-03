Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Bagger begräbt Kinderfahrrad unter sich - Kind "nur" leicht verletzt

Erwitte (ots)

Besser als mit "Glück im Unglück" kann man einen Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (2. März) am Lohagener Weg/Steinbrink wohl nicht bezeichnen. Ein Bagger-Fahrer verrichtete dort seine Arbeiten, wobei ihm ein 5-jähriger Junge mit seinem Fahrrad mehrfach auffiel. Da der "Knirps" zeitweise auch hinter seinem schweren Gerät herfuhr machte er ihn auf die damit verbundenen Gefahren aufmerksam. Gegen 16.15 Uhr konnte der Bagger-Fahrer den Jungen noch im letzten Augenblick aus den Augenwinkeln sehen, wie dieser schwankend auf ihn zuvor. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung überrollte der Bagger das Kinderfahrrad. Der Junge stürzte zwischen die Vorder- und Hinterreifen des Baustellengerätes und verletzte sich leicht. Nach einer Behandlung im Rettungswagen war ein Weitertransport in ein Krankenhaus nicht mehr notwendig. Einen Fahrradhelm trug das Kind zum Unfallzeitpunkt nicht. (reh)

