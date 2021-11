Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Küchenbrand, Wohnungseinbruch u.a.

Weinstadt-Beutelsbach: Unfallflucht

Durch einen bisher unbekannten Autofahrer wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 6 Uhr und 13:10 Uhr ein in der Kellereistraße geparkter Suzuki Swift beschädigt. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winterbach: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 23 Jahre alter Fahrer eines VW Golf übersah am Donnerstagmorgen gegen 6:50 Uhr an der Einmündung Sonnenbergstraße / Winterbacher Straße einen 59 Jahre alten Radfahrer, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte anschließend und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Winnenden: Küchenbrand

Auf dem Herd vergessenes Essen löste am Donnerstagnachmittag gegen 14:45 Uhr in der Uhlandstraße einen Feuerwehreinsatz aus. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte die 61 Jahre alte Bewohnerin eines dortigen Mehrfamilienhauses das Feuer bereits selbstständig gelöscht. Die Frau zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, der entstandene Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Plüderhausen: Betrunkener Lkw-Fahrer beschädigt mehrere geparkte Autos und flüchtet

Einem 43-jährigen Autofahrer ist es zu verdanken, dass eine Verkehrsunfallflucht am Donnerstagabend in der Adelberger Straße schnell aufgeklärt werden konnte. Der Mann beobachtete gegen 18:30 Uhr einen Lkw-Fahrer, wie dieser beim Entlangfahren der Adelberger Straße gleich drei geparkte Autos erheblich beschädigte und anschließend weiterfuhr. Geistesgegenwärtig folgte der Autofahrer dem Unfallverursacher, bis dieser seinen Lkw schließlich parkte und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle des Lkw-Fahrers stellte sich heraus, dass dieser mit über zwei Promille erheblich alkoholisiert war. Der 48-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben, ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Murrhardt: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr in der Heinrich-von-Zügel-Straße gegen einen Zaun und verursachte dabei 500 Euro Sachschaden. Anschließend flüchtete er ohne den Vorfall anzuzeigen. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Oppenweiler: Seilwinde entwendet

Eine auf einem Autoanhänger montierte Seilwinde im Wert von ca. 3500 Euro wurde im Zeitraum vom 6.11.2021 bis 16.11.2021 entwendet. Der Anhänger war im Industriegebiet in der Wankelstraße geparkt, als die Diebe zur Tatausführung die Winde demontierten. Bei der Seilwinde handelte es sich um die Marke Warn, Typ M 12000. Nähere Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Sulzbach unter Tel 07193/352 erbeten.

Winterbach: Pedale verwechselt

Beim Ausparkten verwechselte vermutlich ein 65-jähriger Fahrer eines Pkw Porsche die Bedienpedale und fuhr in der Folge gegen mehrere gegenüberliegend stehende Altglascontainer. Beim Unfall, der sich am Donnerstag gegen 8.30 Uhr ereignete, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 42.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Winterbach: Wohnungseinbruch

Im Klingenweg wurde am Donnerstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter nutzten hierzu die kurze Abwesenheit der Bewohner aus, um unerkannt ein Küchenfenster aufzubrechen und einzusteigen. Aus der Wohnung entwendeten sie den ersten Feststellungen nach Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun zum Tatgeschehen, das zwischen 17.15 Uhr und 18.30 Uhr verübt wurde, um sachdienliche Hinweise.

Winterbach: Polizeieinsatz in Wohnheim

Am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht war die Polizei mit drei Polizeistreifen in einem Wohnheim für Flüchtlinge in der Fabrikstraße im Einsatz. Dort war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 33-jähriger Bewohner wurde dabei von seinen Kontrahenten mit einer Gabel verletzt. Zwei Tatverdächtige sind bekannt und auch im selben Haus wohnhaft. Ein weiterer noch unbekannter Mann flüchtete nach der Auseinandersetzung. Hintergrund der Streitigkeiten war vermutlich ein ausstehender Gebührenbescheid der Gemeinde wegen eines zurückliegend vorsätzlich unberechtigt ausgelösten Feueralarms. Die polizeilichen Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

