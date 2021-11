Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand

Aalen (ots)

Backnang: Küchenbrand mit Verletzten

Am späten Donnerstagabend, gegen 22:30 Uhr, meldeten Anwohner der Plattenwaldallee in Backnang, dass aus dem Obergeschoss einer Doppelhaushälfte Rauch aufsteigen würde. Wie sich herausstellte, hatte der 81jährige Bewohner der Haushälfte Essen auf dem Herd in der Küche vergessen. Dieses entzündete sich und der Brand griff auf die gesamte Küche über. Bei dem Versuch, den Brand zu löschen, wurde der 81jährige Mann leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Backnang, welche mit 25 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort war, hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Gegen 23:30 Uhr war der Brand gelöscht. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Plattenwaldallee in diesem Bereich voll gesperrt. Die Haushälfte ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell