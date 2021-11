Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Welzheim: Mit Gegenverkehr kollidiert - zwei verletzte Autofahrer

Welzheim: (ots)

Ein Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 15 Uhr die L 1150 von Schorndorf in Richtung Welzheim. Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit kam er bei Steinbruck in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem entgegenkommenden VW Touran zusammen, wobei sich der Pkw VW überschlug. Der Mercedes-Fahrer wurde beim Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr Welzheim geborgen werden. Der Autofahrer im Pkw VW wurde schwer, der Mercedes-Fahrer vermutlich nur leicht verletzt. Beide Verletzte wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Autos entstanden Totalschäden, die auf insgesamt 30.000 Euro beziffert wurden. Die Unfallaufnahme ist derzeit noch im Gange, wobei die Unfallstelle passierbar ist und somit es lediglich zu geringen Verkehrsbehinderungen kommt (Stand 16 Uhr).

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell