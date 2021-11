Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle & Auto beschädigt

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: 4500 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Rund 4500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 8 Uhr in der Ellwanger Straße. Eine 20 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf fuhr die Straße in Richtung Niederalfingen entlang und bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 81-jährige Mercedes-Fahrer auf einen Feldweg abbiegen wollte und fuhr diesem auf. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, verletzt wurde bei der Kollision niemand.

Ellwangen: Auto beschädigt

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 21:15 Uhr und Donnerstagmorgen, 6:10 Uhr wurde durch bisher unbekannte Täter ein VW, der auf einem Firmenparkplatz in der Straße An der Jagst abgestellt war, beschädigt. Am Pkw wurde ein seitenverkehrtes Hakenkreuz eingeritzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

In der Hinteren Schmiedgasse streifte am Mittwoch ein unbekannter Autofahrer beim Parken einen Renault Twingo und beschädigte diesen an der Frontstoßstange. Anschließend flüchtete der Verursacher ohne den Vorfall anzuzeigen. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 8 Uhr und 16 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell