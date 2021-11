Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Streit aufgrund auffälliger Fahrweise, Dieb auf frischer Tat ertappt

Aalen (ots)

Crailsheim: Auffahrunfall

Eine 34-jährige Audi-Fahrerin wollte am Mittwoch gegen 11:00 Uhr auf dem Pamiersring auf Höhe der Einmündung zum Hammersbachweg einen Fußgänger an dem dortigen Fußgängerüberweg die Straße queren lassen. Ein nachfolgender 83-jähriger Daimler-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Dabei entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Crailsheim: Dieb auf frischer Tat erwischt

Eine Polizeistreife bemerkte am Donnerstag kurz nach Mitternacht in der Gartenstraße, dass sich ein Mann an einem dortigen Baucontainer zu schaffen machte. Offenbar wollte er hier verschiedene Kabel entwenden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf dem Polizeirevier wurde er auf freien Fuß entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Schwäbisch Hall: Unfall mit Feuerwehrfahrzeug

Am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr fuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Feuerwehrautos in einen Kreisverkehr in der Dr.-Max-Bühler-Straße auf Höhe der Raibacher Straße ein. Hierbei kollidierte er mit einem 34-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Durch den Crash entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7500 Euro.

Gaildorf: Streit nach auffälliger Fahrweise

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mazda-Fahrer auf mehreren Parkplätzen in Eutendorf herum und soll Zeugenangaben zufolge dort gedriftet sein. Anschließend soll der 19-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit durch ein Neubaugebiet in Großaltdorf gefahren sein. Dort gab ihm ein 42-jähriger Fußgänger per Handzeichen zu verstehen, dass der 19-Jährige sein Fahrzeug anhalten solle. Der Mazda-Fahrer kam dem nach und in der Folge kam es zum Streit zwischen den beiden Personen über die Fahrweise des jungen Mannes. Während des Streits soll der 42-Jährige den 19-Jährigen getreten und dessen Pkw beschädigt haben.

Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zur Sache.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell