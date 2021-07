PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falsche Handwerker in Kelkheim +++ Seniorin von Trickdieb bestohlen +++ Enkeltrick durchschaut +++ Einbruch in Sulzbach

Hofheim (ots)

1. Falsche Handwerker bestehlen Seniorin, Kelkheim (Taunus), Breslauer Straße, Donnerstag, 15.07.2021, 15:15 Uhr

(jn)Zwei Trickdiebe haben am Donnerstagnachmittag in Kelkheim eine über 90 Jahre alte Frau in deren Wohnung bestohlen, wobei sich die beiden als Handwerker ausgaben. Gegen 15:45 Uhr stellten sich die zwei Täter an der Wohnungstür der späteren Geschädigten in der Breslauer Straße vor und berichteten von einem Wasserschaden in dem Mehrfamilienhaus. Zwecks dringend erforderlicher Reparaturen sei es nun notwendig, auch die Räume der 90-Jährigen zu betreten. Im weiteren Verlauf entwendete einer der Kriminellen rund 1.000 Euro Bargeld, während der zweite die Bewohnerin ablenkte. Hiernach flüchtete das Duo gemeinsam in unbekannte Richtung.

Beide Täter sollen 1,80 bis 1,90 Meter groß gewesen sein und dunkle kurze Haare gehabt haben. Einer sei jedoch kleiner und kräftig gewesen, während der Zweite groß und schmal war und darüber hinaus einen Vollbart hatte. Die Bestohlene gab an, dass beide aktzentfreies deutsch sprachen und südländisch aussahen.

2. Trickdieb stiehlt mehrere Hundert Euro, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Donnerstag, 15.07.2021, 13:00 Uhr

(jn)In Bad Soden hat ein Trickdieb am Donnerstagmittag eine 55 Jahre alte Fußgängerin bestohlen. Gegen 13:00 Uhr sprach der ca. 40 Jahre alte Mann die Geschädigte in der Königsteiner Straße an und bat um einen Geldwechsel. Daraufhin holte die Frau ihr Portemonnaie hervor, was der Täter wiederum dafür nutzte, sich einige Geldscheine zu schnappen und wegzurennen. Er flüchtete mit mehr als 200 Euro Bargeld. Den Angaben der 55-Jährigen zufolge, sei der Mann etwa 1,70 Meter groß gewesen, habe dunkle kurze Haare und einen dunkleren Teint gehabt und soll dunkel bekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Seniorin durchschaut Enkeltrick,

Hochheim am Main, Donnerstag, 15.07.2021

(jn)Eine 86-jährige Frau aus Hochheim ist am Donnerstag von einer Betrügerin kontaktiert worden, welche sich als Familienangehörige ausgab. Die Frau meldete sich telefonisch bei der Seniorin forderte diese dazu auf, zu raten, wer denn am Telefon sei. Die Angerufene meinte kurzzeitig eine Enkelin wieder zu erkennen, woraufhin die Betrügerin diese Rolle annahm. Sie würde soeben bei einem Notar sitzen und bräuchte dringend einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Zudem fragte sie die 86-Jährige nach ihren Vermögensverhältnissen aus. Rasch durchschaute die Dame die augenscheinlich kriminelle Masche und reagierte vollkommen richtig, indem sie das Telefonat beendete und die Polizei informierte. Gerade die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

4. Einbrecher nehmen Bargeld mit,

Sulzbach (Taunus), Hauptstraße, Mittwoch, 14.07.2021, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 15.07.2021, 07:30 Uhr

(jn)In Sulzbach kam es im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr und Donnerstag, 07:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis. Ermittlungen am Tatort in der Hauptstraße folgend verschafften sich der oder die Täter über ein Baugerüst Zutritt zu dem Gebäude und hebelten dort die Eingangstür der Praxis auf. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter lediglich einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchteten unerkannt. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mindestens 600 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Gehebelt und gescheitert,

Schwalbach am Taunus, Schulstraße, Nacht zum Donnerstag, 15.07.2021

(jn)Neben dem Einbruch in eine Schwalbacher Praxis, zu dem gestern an dieser Stelle berichtet wurde, kam es in derselben Nacht zu einer weiteren Tat in der Nachbarschaft. Unbekannte Täter unternahmen ebenfalls in der Schulstraße den Versuch, gewaltsam in eine Gaststätte einzudringen. Allerdings scheiterten sie hierbei und verursachten lediglich einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an einem Fenster.

Personen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Beobachtungen in Schwalbach gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

6. Audi bei Unfallflucht beschädigt,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Ulmenstraße, Donnerstag, 15.07.2021, 18:30 Uhr bis Freitag, 16.07.2021, 10:40 Uhr

(jn)In Hofheim ist seit gestern ein Audi im Rahmen einer Unfallflucht beschädigt worden. Der Audi Q5 war gestern Abend um 18:30 Uhr in der Ulmenstraße abgestellt worden. Heute Morgen stellte der Halter dann um 10:40 Uhr sein im vorderen rechten Bereich beschädigtes Fahrzeug fest. Vom Unfallverursacher fehlt indes jede Spur.

Zeugen melden sich bitte beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45.

7. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag: Massenheim, Bereich Kulturhalle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

