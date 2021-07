PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schadensträchtiger Einbruch in Fischbach +++ Alltagsmensch-Skulptur beschädigt +++ Verkehrskontrolle am Bad Sodener Tegut-Kreisel

Hofheim (ots)

1. Schadensträchtiger Einbruch,

Kelkheim (Taunus), Fischbach, Roteldisweg, Donnerstag, 08.07.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 12.07.2021, 17:30 Uhr

(jn)Die Abwesenheit der Bewohner eines im Kelkheimer Ortsteil Fischbach gelegenen Einfamilienhauses haben Einbrecher in den vergangenen Tagen für ihre Tat genutzt. Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagabend betraten die Täter das Grundstück im Roteldisweg und verschafften sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zutritt zu den Innenräumen. Hier machten sich die Diebe auf die Suche nach Diebesgut und entwendeten hochwertiges technisches Gerät, Gold und Bargeld im Wert von einigen Tausend Euro. Anschließend verschwanden die Unbekannten unerkannt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Kurz abgestelltes Pedelec entwendet,

Kelkheim (Taunus), Münster, Siemensstraße, Montag, 12.07.2021, 19:35 Uhr bis 19:45 Uhr

(jn)In Kelkheim haben ein oder mehrere unbekannte Täter am Montagabend ein Pedelec gestohlen, welches lediglich zehn Minuten unbeaufsichtigt war. Der Geschädigte hatte sein Rad um 19:35 Uhr vor einem Getränkegeschäft in der Siemensstraße abgestellt, jedoch nicht abschlossen. Als er zehn Minuten später zurückkehrte, war sein schwarzes Rad des Herstellers "Prophete", Modell eSport spurlos verschwunden. Da der Besitzer einen zu dem Fahrrad gehörigen Chip bei sich hatte, der erst eine Nutzung des Rades ermöglicht, dürfte die Beute weggeschoben worden sein. Der Wert beläuft sich auf knapp 2.000 Euro.

Hinweise zu dem Fahrrad oder der Tat erbittet die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

3. Skulptur umgestoßen und beschädigt,

Eschborn, Rathausplatz, Dienstag, 13.07.2021, 00:45 Uhr bis 06:15 Uhr

(jn)Auf dem Eschborner Rathausplatz wurde in der zurückliegenden Nacht eine Skulptur der "Alltagsmenschen" beschädigt. Unbekannte Täter schubsten die Figur zwischen 00:45 Uhr und 06:15 Uhr um, wobei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

4. Gurtmuffel und Handysünder erwischt,

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Montag, 12.07.2021, 10:20 Uhr bis 12:00 Uhr

(jn)Eschborner Polizisten haben am Montagvormittag am Bad Sodener "Tegut-Kreisel" eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Zwischen 10:20 Uhr und 12:00 Uhr kontrollierten die Beamten Verkehrsteilnehmer hinsichtlich der Einhaltung der Gurtpflicht sowie des Handyverbotes beim Autofahren. Sieben Personen waren nicht angeschnallt, drei benutzten während der Fahrt ihr Handy. Bilanzierend bleibt festzustellen, dass sich das Groß der Autofahrerinnen und Autofahrer an die Verkehrsregeln hielt, während die zehn Ertappten geahndet wurden.

5. Audi Q5 bei Unfallflucht beschädigt,

Eschborn, Dörnweg, Samstag, 10.07.2021, 20:00 Uhr bis Montag, 12.07.2021, 10:45 Uhr

(jn)In Eschborn ist im Tatzeitraum zwischen Samstag und Montag ein auf der Straße geparkter Audi beschädigt worden. Der graue Q5 war am Samstagabend im Dörnweg abgestellt worden. Am Montagvormittag stellte der Besitzer dann fest, dass sein Pkw an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt worden war. Allem Anschein nach waren diese Spuren beim Zusammenstoß eines weiteren Fahrzeuges mit dem geparkten Audi entstanden. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle, so dass die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet hat.

Zeugen melden sich bitte beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell