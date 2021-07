PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Unfall mit drei Verletzten auf der Autobahn bei Flörsheim

Hofheim (ots)

Verkehrsunfall mit drei Verletzten,

Flörsheim, Bundesautobahn 3, Freitag, 09.07.2021, 17:40 Uhr

(wie)Am Freitagnachmittag wurden bei einem Auffahrunfall auf der BAB3 insgesamt drei Personen verletzt. Der 58-jährige Fahrer eines Audi konnte am Stauende zwischen der Anschlussstelle Raunheim und dem Wiesbadener Kreuz nicht rechtzeitig anhalten und prallte in das Heck eines Renault. Diesen schob er dann in das Heck eines Audi, welcher wiederrum in das Heck eines Ford geschoben wurde. Bei der Kollision wurden der Unfallverursacher und die beiden Insassen des Renault verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Zur Erstbehandlung kam ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die Fahrbahn konnte erst gegen 20:25 Uhr wieder komplett frei gegeben werden. Während des Einsatzes des Rettungshubschraubers war die Fahrbahn komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 95.000EUR.

