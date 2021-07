PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mädchen auf dem Nachhauseweg belästigt +++ Einbrecher in Wallau +++ Kind von Unbekanntem angesprochen +++ Verletzte bei Unfällen im Zusammenhang mit Alkohol in Flörsheim und Eschborn

Hofheim (ots)

1. Mädchen auf dem Nachhauseweg belästigt, Hattersheim am Main, Schulstraße, Keltenpark, Weingartenstraße, Freitag, 09.07.2021, 15:20 Uhr bis 15:40 Uhr

(jn)Am Freitag sind in Hattersheim unabhängig voneinander zwei acht Jahre alte Mädchen auf dem Nachhauseweg von der Schule belästigt worden. Zwischen 15:20 Uhr und 15:40 Uhr begegneten die beiden dem maximal 16 Jahre alten Jugendlichen im Keltenpark und in der Weingartenstraße, wobei er beide Kinder unsittlich berührt haben soll. In einem Fall sei er anschließend in Richtung Stadtmitte davongelaufen, im zweiten Fall habe er sich nach dem Kontakt auf eine Bank gesetzt und eine obszöne Bemerkung gemacht. Die Geschädigten beschrieben den Täter als Kind oder Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren, der sehr schlank gewesen sei und eine dunkle Haut sowie dunkle Haare hatte. Ein Kind gab an, dass er ein khakifarbenes T-Shirt und einen roten Nike-Rucksack getragen habe. Nachdem die zwei Mädchen ihren Eltern von den Vorfällen erzählt hatten, benachrichtigen diese die Polizei, welche im Rahmen einer Tatortfahndung keine entsprechende Person mehr feststellen konnte.

Das zuständige Kommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

2. Einbrecher unterwegs,

Hofheim am Taunus, Wallau, Wiesbadener Straße, Am Helgenstock, Sonntag, 11.07.2021, 04:00 Uhr bis 06:00 Uhr

(jn)Am frühen Sonntagmorgen waren in Hofheim, Wallau unbekannte Täter unterwegs, die es auf Wohnhäuser abgesehen hatten, wobei lediglich aus einem Garten ein Rasenmäher entwendet wurde. Zwischen 04:00 Uhr und 06:00 Uhr betraten die Täter drei Grundstücke in der Wiesbadener Straße und "Am Helgenstock" und versuchten sich dabei in mindestens einem Fall auch gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen. Aufgrund einer vorhandenen Überwachungskamera kann der Täter, welcher einen Rasenmähroboter im Wert von mehreren Hundert Euro stahl, wie folgt beschrieben werden:

Etwa 1,80 Meter groß; 55 Jahre alt; kräftige Figur; kurze helle Haare; bekleidet mit einem grauen T-Shirt, einer weißen kurzen Sporthose, weißen Socken und braunen Schuhen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Älterer Opel gestohlen,

Hattersheim am Main, Okriftel, Buchenstraße, Freitag, 09.07.2021, 23:30 Uhr bis Samstag, 10.07.2021, 04:00 Uhr

(jn)In Hattersheim ist in der Nacht zum Samstag ein älterer Pkw gestohlen worden. Der grüne Opel Agila mit dem amtlichen Kennzeichen OF-JP 1313 parkte im Tatzeitraum zwischen Freitag, 23:30 Uhr und Samstag, 04:00 Uhr in der Buchenstraße im Stadtteil Okriftel und hatte einen geschätzten Restwert in Höhe von 1.000 Euro.

Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Wagens nimmt die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Kind angesprochen,

Flörsheim am Main, Wicker, Flörsheimer Straße, Samstag, 10.07.2021, 11:15 Uhr

(jn)Am Samstagvormittag soll im Flörsheimer Ortsteil Wicker ein Kind von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein, woraufhin es davonrannte und seine Eltern informierte. Der 10-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er um 11:15 Uhr mit einem Cityroller in der Flörsheimer Straße unterwegs war, als er aus einem schwarzen Fahrzeug heraus angesprochen worden sei. Der Mann, der ihn angesprochen habe sei 20 bis 40 Jahre alt, hatte eine dunkle Hautfarbe und schwarze Haare. Zudem soll der Unbekannte mit einem englischen Akzent gesprochen haben und in Begleitung eines weiteren Mannes gewesen sein. Das Kind ignorierte den Unbekannten, setzte seinen Weg unbeirrt fort und informierte seine Eltern. Damit verhielt sich der Junge vollkommen richtig. Bisher liegen der Polizei keine ähnlichen Sachverhalte vor. Ob für das Kind tatsächlich eine Gefahr bestand, ist unklar.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um weitere Hinweise zu dem Fall unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

Grundsätzlich bittet die Polizei darum, ihren Kindern in einem solchen Fall aufmerksam zuzuhören, entsprechende Schilderungen immer ernst zu nehmen und anschließend umgehend die Polizei zu verständigen. Vermeiden Sie es dabei, ihrem Kind Antworten in den Mund zu legen, bohrende Fragen nach Einzelheiten zu stellen und Informationen ungeprüft und ungefiltert, auch in den sozialen Netzwerken, weiterzugeben.

5. Mountainbike aus Gartenhütte gestohlen, Hattersheim am Main, Hessendamm, Samstag, 10.07.2021, 21:00 Uhr bis Sonntag, 11.07.2021, 08:25 Uhr

(jn)In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in eine Gartenhütte in Hattersheim eingebrochen und haben dort ein Mountainbike gestohlen. Ermittlungen am Tatort zeigten, dass die Täter das Grundstück eines Einfamilienhauses im Hessendamm betraten und sich gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus verschafften. Aus diesem wurde in der Folge ein schwarz-grau-weißes Velo samt Schloss entwendet. Der Beute- und Sachschaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro.

Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Polizei in Hofheim.

6. Touran mutwillig zerkratzt,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Casteller Straße, Sonntag, 11.07.2021, 00:30 Uhr bis 12:40 Uhr

(jn)Zu einem Fall von Vandalismus kam es am Sonntag im Hofheimer Ortsteil Diedenbergen. Zwischen 00:30 Uhr und 12:40 Uhr hatten es der oder die unbekannten Täter auf einen in der Casteller Straße geparkten VW Touran abgesehen. Bei der Tat wurde die Fahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

7. Frontalzusammenstoß zweier Pkw - Unfallverursacher berauscht?, Flörsheim am Main, Keramag, Landesstraße 3028, Samstag, 10.07.2021, 05:18 Uhr

(jn)Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der L 3028 bei Flörsheim, Keramag ist eine 38-jährige Frau verletzt worden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass sämtliche Unfallbeteiligte unter berauschenden Mitteln gestanden haben könnten. Um 05:18 Uhr waren ein Opel Corsa und ein BMW 730d, die jeweils in entgegengesetzter Richtung auf der L 3028 unterwegs waren, nahezu frontal miteinander kollidiert. Infolge des Zusammenstoßes mussten die zwei Fahrzeuginsassen des BMW in Krankenhäusern aufgenommen und behandelt werden. Zuvor hatten die Nutzer des Opel sich zunächst um die anderen Unfallbeteiligten gekümmert, jedoch im Anschluss vorübergehend von der Unfallstelle entfernt. Kurze Zeit später kehrten die beiden Männer zurück. Wer von ihnen tatsächlich am Steuer gesessen hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Sowohl die zwei vorübergehend geflüchteten Männer als auch die Fahrerin des BMW standen augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol bzw. anderen berauschenden Substanzen. Entsprechend wurden bei allen dreien Blutentnahmen durchgeführt. Der Gesamtschaden an den zwei Fahrzeugen beläuft sich auf 50.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

8. Pkw kollidiert mit Fahrradgaragen - Mehrere Fahrzeuginsassen verletzt, Eschborn, Stuttgarter Straße, Sonntag, 11.07.2021, 05:48 Uhr

(jn)Am Sonntagmorgen ereignete sich in der Stuttgarter Straße in Eschborn ein schwerer Verkehrsunfall, nach dem insgesamt fünf Personen ärztlich behandelt werden mussten. Um 05:48 Uhr befuhr ein 20-jähriger VW-Fahrer aus Stuttgart die Stuttgarter Straße, als er nach links von der Fahrbahn abkam und mit einer festinstallierten Fahrradgarage kollidierte. Durch den Zusammenstoß erlitten sowohl der 20-Jährige als auch seine vier Fahrzeuginsassen Verletzungen, die vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der Unfallverursacher wohl mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war und darüber hinaus unter Alkoholeinfluss stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell