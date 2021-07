PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: ++ Zeugen nach Körperverletzung gesucht! ++

Hofheim (ots)

Körperverletzung | Kelkheim (Taunus), Am Marktplatz | Freitag, 09.07.2021, 20:34 Uhr |

Ein 31-jähriger Mann aus Kelkheim befand sich mit seinem Fahrrad am Marktplatz in Kelkheim hinter der Einfahrt zum dortigen Parkhaus. Angeblich hätten ihn dort befindliche Mädchen angesprochen, um die Klingel an seinem Fahrrad zu betätigen. Das habe eine Person aus einer dazu gestoßenen 7-köpfigen Gruppe anscheinend als Belästigungsversuch gewertet und den Kelkheimer unvermittelt mit der Faust aufs Auge geschlagen. Die Schläge hätten sich weiter fortgesetzt, auch nachdem der Geschädigten auf den Boden gefallen sei. Der Geschädigte trug erhebliche Verletzungen im Gesicht davon, negierte jedoch einen Transport mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Geschädigte stand während der Tat unter erheblichem Alkoholeinfluss. Der unbekannte Täter sowie seine Begleiter entfernten sich fußläufig in unbekannte Richtung. Nur der Schläger konnte vom Geschädigten wie folgt beschrieben werden: männlich, orientalische Erscheinung (indisch/pakistanisch), etwa 170 - 175 cm groß, dickliche Statur, kurz rasierte Haare, Tribal Tätowierung in Form eines Gesichtes am rechten Oberarm, bekleidet mit einer lachsfarbenen / orangefarbenen Hose. Hinweise zur Sache nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer 06195 67490 entgegen.

Gefertigt: Döring, PHK und KvD

