POL-MTK: Pressemeldung der Polizei Main-Taunus 10.07.2021 Vermisstensache

Hofheim (ots)

Vermisstensache

Seit dem 09.07.2021, 14:00 Uhr, wird vermisst, der:

59-jährige Manfred Bouillon aus Hofheim.

Beschreibung:

- 170 cm groß - kräftige Statur - Glatze - bekleidet mit dunkler langer Hose, blauem T-Shirt, schwarzen Turnschuhen

Der Vermisste hat eine geistige Beeinträchtigung und ist in Hofheim am Taunus im Antoniushaus untergebracht. Er wurde dort zuletzt am 09.07.21, 14:00 Uhr von Betreuern gesehen. Er ist aufgrund seiner Einschränkung nur teilweise orientiert. Der Vermisste war schon mehrmals aus dem Heim abgängig und fährt gerne auch weitere Strecken mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hofheim unter der Rufnummer 06192-20790 oder jede andere Polizeidienststelle.

