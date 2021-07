PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Bad Sodener Lokal +++ Hochheimer Gartenhäuser angegangen +++ Vandalismusschaden an Pkw

Hofheim (ots)

1. Bargeld bei Einbruch in Lokal gestohlen, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Mittwoch, 07.07.2021, 03:30 Uhr bis 04:50 Uhr

(jn)In der Nacht zum Mittwoch hat in Bad Soden ein Einbruch stattgefunden, wobei Bargeld entwendet wurde und ein Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro entstanden ist. Zwischen 03:30 Uhr und 04:50 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und betraten den Schankraum. Dort machten sie sich auf die Suche nach Diebesgut und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Anschließend verließen sie den Tatort unerkannt und flüchteten in eine unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Gartenhäuser angegangen,

Hochheim am Main, Massenheim, Delkenheimer Weg, bis Mittwoch, 07.07.2021

(jn)Unbekannte Täter haben in Hochheim mindestens zwei Gartenhütten aufgebrochen und ersten Erkenntnissen zufolge Edelstahlrohre und Kupfer entwendet. Am Mittwochabend meldeten sich zwei Geschädigte und zeigten Einbrüche auf ihren Gartengrundstücken in der Verlängerung des Delkenheimer Weges im Stadtteil Massenheim an. Demnach hatten die Unbekannten in den vergangenen Tagen die Flurstücke "Im Geläng" betreten und dort zwei Gartenhäuser aufgebrochen. In einem Fall verschwanden die Täter mit leeren Händen, im zweiten angezeigten Fall wurde Beute im Wert von knapp 1.000 Euro gemacht. Bei beiden Taten entstand ein geringfügiger Sachschaden.

Hinweise bitte an die Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

3. Fahrrad aus Tiefgarage gestohlen,

Eppstein, Vockenhausen, Hauptstraße, Dienstag, 06.07.2021, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 07.07.2021, 07:00 Uhr

(jn)Im Eppsteiner Ortsteil Vockenhausen waren in der Nacht zum Mittwoch Fahrraddiebe unterwegs. Ermittlungen am Tatort in der Hauptstraße zufolge betraten die Unbekannten die offene Tiefgarage eines Reihenhauses und durchtrennten die Schlösser zweier Velos. Letztendlich entschieden sich die Täter aus unbekannten Gründen dafür, eines der Fahrräder zurückzulassen und mit dem anderen zu verschwinden. Der Wert des gestohlenen Zweirades beläuft sich auf etwa 1.300 Euro.

Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 bei der Kelkheimer Polizei.

4. Auto vorsätzlich zerkratzt,

Flörsheim am Main, Poststraße, Mittwoch, 07.07.2021, 15:30 Uhr bis Donnerstag, 08.07.2021, 09:00 Uhr

(jn)Allem Anschein nach mutwillig zerkratzt worden ist zwischen Mittwoch und Donnerstag ein schwarzer Peugeot, der auf einem Flörsheimer Parkplatz parkte. Der Wagen war um 15:30 Uhr in der Poststraße im Bereich des Bahnhofes abgestellt und am nächsten Morgen beschädigt aufgefunden worden. Unbekannte hatten offensichtlich vorsätzlich die Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und einen Schaden in Höhe von einigen Hundert Euro verursacht.

Die Flörsheimer Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell