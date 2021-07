PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Schwalbacher Arztpraxis +++ Jugendliche bei Vandalismus gesehen +++ Unfallflucht in Hofheim

Hofheim (ots)

1. Kaum Beute bei Einbruch,

Schwalbach am Taunus, Schulstraße, Mittwoch, 14.07.2021, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 15.07.2021, 07:30 Uhr

(jn)Zu einem Einbruch in eine Praxis kam es im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in der Schulstraße in Schwalbach. Der oder die unbekannten Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster der Arztpraxis auf, betraten die Räume und flüchteten letztendlich mit einem geringen Bargeldbetrag. Der Sachschaden, den die Einbrecher zurückließen, wird auf etwa 200 Euro beziffert.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Mehrere Fälle von Vandalismus durch zwei Jugendliche, Flörsheim am Main, Friedrich-Ebert-Straße, Donnerstag, 15.07.2021, 03:00 Uhr bis 03:15 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht wurden in Flörsheim zwei jugendlich wirkende Männer gesehen, die mehrere Pkw beschädigt und einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht haben. Gegen 03:10 Uhr bemerkte ein Anwohner die zwei Täter in unmittelbarer Nähe eines Pkw in der Friedrich-Ebert-Straße, woraufhin er das Duo ansprach. Diese flüchteten umgehend in Richtung der Gustav-Stresemann-Anlage und konnten auch im Verlauf einer Polizeifahndung nicht mehr angetroffen werden. Eine Untersuchung des Fahrzeuges sowie die anschließende Absuche nach weiteren beschädigten Pkw ergab, dass die beiden mutmaßlich insgesamt vier Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hatten. Die Unbekannten sollen 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und blond gewesen sein. Beide trugen einen dunklen Kapuzenpullover.

Weitere Geschädigte sowie Hinweisgeber melden sich bitte bei der Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

3. Ford Ranger zerkratzt,

Kelkheim (Taunus), Ruppertshainer Straße, Dienstag, 13.07.2021, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 14.07.2021, 07:30 Uhr

(jn)Auf einem Parkplatz in der Ruppertshainer Straße in Kelkheim ist in der Nacht zum Mittwoch ein Ford allem Anschein nach mutwillig beschädigt worden. Der schwarze Ranger parkte zwischen 19:00 Uhr und 07:30 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz, als Unbekannte die Fahrzeugseite zerkratzten und damit einen Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro verursachten.

Hinweise bitte an die Kelkheimer Polizei unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0

4. Peugeot angefahren und geflüchtet,

Hofheim am Taunus, Marxheimer Straße, Mittwoch, 14.07.2021, 14:20 Uhr

(jn)In Hofheim kam es am Mittwochnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden ist. Gegen 14:20 Uhr musste ein bislang unbekannter Autofahrer beim Befahren der Marxheimer Straße einem entgegenkommenden Pkw ausweichen. In diesem Zusammenhang kollidierte der Wagen mit einem am Straßenrand geparkten Peugeot, setzte jedoch kurz darauf seine Fahrt fort, ohne Angaben zu seiner Person gemacht zu haben und damit den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein. Das flüchtige Fahrzeug sei ein Lieferfahrzeug der Firma "Buchbinder" gewesen. Bei dem Fahrer habe es sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann mit Bart und Brille gehandelt.

Sachdienliche Hinweise werden vom Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 entgegengenommen.

