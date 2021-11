Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus in der Sporthalle - Betrunkene Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Vandalismus in der Sporthalle

Am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 16 Uhr und 17 Uhr richteten bisher unbekannte Täter in der Sporthalle in der Rechbergstraße rund 500 Euro Sachschaden an. Durch die Vandalen wurde der Inhalt eines Feuerlöschers in der Halle versprüht und eine Großmatte durch Schnitte beschädigt. Zudem entwendeten die Täter einen weiteren Feuerlöscher. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

Winnenden-Schelmenholz: Betrunkene Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall

Eine 42 Jahre alte Ford-Fahrerin fuhr am Mittwochabend gegen 19:20 Uhr die Forststraße in Richtung Henry-Dujol-Kreisverkehr entlang. Hierbei kam sie auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Ford einer entgegenkommenden 23-jährigen Autofahrerin. Die 23-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen, an den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Ein Atemalkoholtest bei der Unfallverursacherin ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

