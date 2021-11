Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reifen zerstochen & Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Aalen (ots)

Backnang: Reifen zerstochen

Es wurden mehrere Reifen an drei in der Ekertsklingenstraße geparkten Autos zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen mutwillig beschädigt. Betroffen war ein Fiat Ducato, ein Pkw Toyota sowie ein Mercedes Vito. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 10 Uhr und 13 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker in der Straße Innerer Weidach einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

