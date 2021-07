Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen/Restmülltonne

Hildesheim (ots)

Sibbesse - (ver) Bislang unbekannte begeben sich in der Nacht vom 19.07.21 auf den 20.07.21 auf das Grundstück des Geschädigten in der Straße "An der Windmühle" und besprühen dort zwei PKW und einen Wohnanhänger mit einer rosa Farbe. Anschließend wird beim Verlassen des Grundstücks eine graue Restmülltonne in Brand gesteckt, welche durch das Feuer komplett niederbrennt. Hinweise nimmt die Polizei in Sibbesse unter der Tel. 05065/963910 entgegen.

