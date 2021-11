Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrrad entwendet - Auto beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf-Weiler: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 4:30 Uhr und 16:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Park & Ride Parkplatz in der Bahnhofstraße einen abgestellten Daihatsu und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Plüderhausen: Auto übersehen

Eine 83 Jahre alte VW-Fahrerin wollte am Dienstag kurz vor 17 Uhr von der Straße Gänswasen auf die Straße Heusee einfahren und übersah hierbei den Nissan einer 29-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Pkw, hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr an der Kreuzung Daniel-Steinbock-Straße / Goethestraße. Ein 83 Jahre alter Opel-Fahrer missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt einer 41-jährigen VW-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt.

Alfdorf: Zeugen nach Unfall gesucht

Der Polizeiposten Welzheim sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr auf der L 1153 ereignet hat. Ein 40 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr die Landesstraße in Richtung Kapf entlang und wollte an der Einmündung zur Buchengehrener Sägmühle wenden. Ein hinterherfahrender 60 Jahre alter Fahrer eines VW Busses erkannte die Situation zu spät, musste ausweichen und kam letztlich von der Straße ab und im Straßengraben zum Stehen. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der VW musste abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden beträgt rund 6000 Euro. Zur genauen Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07182 92810 mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Pedelec entwendet

Am Dienstagabend gegen 18 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe vor einem Supermarkt in der Göppinger Straße ein Pedelec vom Hersteller Cube. Das Elektrorad mit der genauen Bezeichnung Cube Cross Hybrid ONE 400 grey n orange hat einen Wert von etwa 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter bzw. zum Verbleib des Rades geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Urbach: Auto beschädigt

Am Dienstag zwischen 8:30 Uhr und 20:50 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter die Heckscheibe eines in der Konrad-Hornschuch-Straße geparkten Ford. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Nach Unfall geflüchtet

Ein 40-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 17.15 Uhr die Backnanger Straße in Richtung Backnang. An der Einmündung zur L 1066 hielt er zunächst an und fuhr als die Ampel wieder umschaltete bei Grün in den Einmündungsbereich ein. Zeitgleich bog dann von Spiegelberg kommend ein Opel-Fahrer auf die Backnanger Straße ein und stieß mit dem Seat-Fahrer zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Da der vermeintliche Fahrer des Pkw Opel sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ist derzeit unklar, wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer des Opel saß. Die Backnanger Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt diesbezüglich unter Tel. 07191/9090 Zeugenhinweise entgegen.

