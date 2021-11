POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieb geschnappt, Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Wolpertshausen: Dieb geschnappt

Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr versuchte ein 26-jähriger Mann gemeinsam mit einem weiteren Mann Kleidungsstücke aus einem Bekleidungsgeschäft in der Süßwiesenstraße zu entwenden. Ein Polizist, welcher zufälligerweise privat in dem Geschäft war, bemerkte den Diebstahl und konnte den 26-Jährigen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhalten. Der zweite Täter konnte flüchten. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten zweiten Täter.

Rot am See: PKW fährt auf Baustellen-LKW auf

Ein 18 Jahre alter Peugeot-Fahrer wollte am Dienstag gegen 16:15 Uhr in der Landwehrstraße an einem Baustellen-LKW der Marke Mercedes vorbeifahren, welcher dort zur Absicherung einer Baustelle stand. Als der junge Fahrer den Gegenverkehr bemerkte, zog er mit seinem Fahrzeug wieder nach rechts und fuhr hinten auf den LKW auf. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Ilshofen: Unfall beim Abbiegen

Ein 28-jähriger Sattelzug-Fahrer wollte am Dienstagmorgen gegen 05:45 Uhr von der L1040 nach links auf die L2218 in Richtung Saurach abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 28-jährigen Audi-Fahrer, welcher von der L2218 nach links auf die L1040 abbiegen wollte. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

