POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Oberkochen: Alkoholisiert Unfall verursacht

Alkoholeinwirkung war vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr ereignete. Mit seinem Hyundai befuhr ein 21-Jähriger zur Unfallzeit die Straße Am Märzenbuckel in Richtung Kreisverkehr Rudolf-Eber-Straße. Hier kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen kleineren Baum, dessen Stamm bei dem Aufprall beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf fuhr der Pkw eine Böschung hinab und kam unterhalb einer parallelverlaufenden Zufahrt zu einem Firmenparkplatz zum Stehen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Nachdem ein entsprechender Alkoholtest positiv verlaufen war, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Aalen: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte am Montagvormittag zwischen 10.30 und 10.45 Uhr einen 60 Jahre alten Fußgänger und fuhr weiter, ohne sich um den leicht verletzten Mann zu kümmern. Der Unfall ereignete sich auf der Curfeßstraße in Richtung Friedrichstraße auf Höhe der Kanalstraße. Der 60-Jährige, der zu Boden stürzte, konnte lediglich angeben, dass es sich um ein rotes Fahrzeug, evtl. einen VW Golf gehandelt hat. Seinen Aussagen zufolge haben auch andere Autofahrer, die hinter dem Unfallverursacher fuhren, nicht angehalten. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Oberkochen: 12-Jähriger leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 12-Jähriger am Dienstagmittag gegen 13.25 Uhr, als er von einem Pkw erfasst wurde. Der Junge fuhr mit seinem Tretroller in der Heidenheimer Straße unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn, wo er vom Fahrzeug eines 63-Jährigen gestreift wurde. Der 12-Jährige stürzte und zog sich hierbei mehrere Schürfwunden zu. Diese wurden vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt; vorsorglich wurde der Junge zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 46-Jährige ihren Mercedes Benz am Dienstagmorgen gegen 7.25 Uhr an der Einmündung Luchsweg / Neßlauer Straße anhalten. Ein 21-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Hyundai auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand.

Unterschneidheim: 10.000 Euro Sachschaden bei Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3206 zwischen Nordhausen und Zipplingen erfasste ein 47-jähriger am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr mit seinem BMW X 5 ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Aufprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Böbingen: Unfall im Einmündungsbereich

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 4000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr ereignete. Beim Abbiegen von der Rosensteinstraße in die Hauptstraße streifte eine 37-Jährige mit ihrem VW Touran den Ford Fiesta eines 30-Jährigen. Da vor dem Fahrzeug der Unfallverursacherin ein Lkw fuhr, hatte diese den Ford übersehen. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

