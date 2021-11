Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kein verdächtiges Ansprechen von Kindern an Rommelshausener Schule - Unfälle

Kernen im Remstal: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Kriminalpolizei gibt Entwarnung

Ein Kind vertraute sich am Montagvormittag an einer Schule in Rommelshausen einer Lehrerin an. Hierbei gab das Mädchen an, dass es zuvor von einem unbekannten Mann beim Schulgelände angesprochen und am Arm gepackt worden wäre. Eltern wurden noch am Montag von Seiten der Schulleitung über die Berichterstattung der Schülerin, als auch über einen weiteren ähnlichen Vorfall, der sich in der Jägerstraße ereignet haben soll, informiert. Nach den nun geführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen kann Entwarnung gegeben werden: Es gab demnach keine, bzw keine ernstzunehmenden Kontakte zu unbekannten Männern und somit auch keine ernstzunehmende Gefahrenlage für Kinder.

Winterbach: Auffahrunfall

Rund 4000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen, kurz vor 7 Uhr auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Eine 24-jährige Nissan-Fahrerin bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 55 Jahre alte BMW-Fahrer bremsen musste und fuhr diesem auf. Glück im Unglück - es blieb beim Blechschaden, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Schorndorf: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Eine 41 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr am Dienstagmorgen gegen 8:45 Uhr die Benzstraße in Richtung Welzheimer Straße entlang. Im stockenden Verkehr fuhr sie auf den vor ihr fahrenden Opel eines 21-Jährigen auf, dieser wurde anschließend noch auf den davor fahrenden Audi eines 40-Jährigen aufgeschoben. Der Opel-Fahrer und der Audi-Fahrer erlitten beim Unfall leichte Verletzungen, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Rudersberg: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11:40 Uhr in der Straße Marktplatz. Die Frau überquerte die Straße und übersah hierbei einen herannahenden Pkw. Dieser konnte eine Kollision mit der Frau nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin stürzte anschließend und zog sich leichte Verletzungen zu.

Kernen im Remstal: Vier Fahrzeuge an Auffahrunfall beteiligt

33000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagmorgen bei einem Auffahrunfall in der Esslinger Straße. Gegen 7.15 Uhr erkannte eine 39-jährige Audi-Fahrer zu spät einen Rückstau und fuhr auf einen Pkw Focus. Der Ford wurde beim Aufprall auf einen Opel aufgeschoben, der wiederum auf einen VW Passat prallte. Die Unfallverursacherin wurde beim Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der 40-jährige Ford-Fahrer sowie der 26-jährige Opel-Fahrer wurden lediglich leicht verletzt. Das Auto der 39-Jährigen wurde abgeschleppt.

