Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbrüche - Illegale Müllablagerung - Widerstand - Zimmerbrand - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen-Reichenbach: Kradlenker schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 17 Jahre alter KTM-Fahrer bei einem Sturz am Montagnachmittag zu. Gegen 17 Uhr befuhr der Jugendliche mit seinem Zweirad die Bohlstraße, von wo aus er nach rechts in die Deutschordenstraße einbog. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte er auf die Fahrbahn. Der 17-Jährige fuhr zunächst noch nach Hause; Angehörige verständigten dann die Polizei. Der Jugendliche wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Westhausen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 55-Jähriger seinen Hyundai am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der B 29, Höhe Auffahrt A7, anhalten. Ein 18-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Benz auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Pkw wurden bei dem Unfall beschädigt.

Aalen: Rund 20.000 Euro Sachschaden

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 42-Jährige am Montagnachmittag verursachte. Kurz nach 16.30 Uhr befuhr sie mit ihrem Opel Meriva die Umfahrung Ebnat in Fahrtrichtung Unterkochen. An der Einmündung zur Landesstraße 1084 übersah sie einen in Richtung Waldhausen fahrenden Opel Astra. Obwohl der 68-jährige Fahrer des Astra noch versuchte auszuweichen, streifte er den Meriva der Unfallverursacherin. Der Pkw wurde hierbei gedreht und prallte gegen einen Audi Q3, dessen Fahrer auf der Linksabbiegespur fuhr. Im weiteren Verlauf fuhr der Astra noch gegen einen verkehrsbedingt stehenden Mercedes-Vito. Bei dem Unfall wurden der 68-Jährige, sowie die beiden Insassen des Audi leicht verletzt; bis auf den Mercedes Vito waren alle Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hüttlingen: Parkrempler

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Montagmittag gegen 13.45 Uhr, als eine 58-Jährige beim Ausparken ihres Hyundai einen Skoda Oktavia streifte. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes In den Kocherwiesen.

Abtsgmünd: Vorbeifahrenden Lkw gesteift

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 12.15 Uhr entstand. Zur Unfallzeit parkte eine 66-Jährige ihren Hyundai auf Höhe der Kochertalmetropole aus, wobei sie einen vorbeifahrenden Lkw übersah und diesen streifte.

Aalen: Unfall beim Ausparken

Gegen 12.30 Uhr am Montagmittag parkte eine 83-Jährige ihren Opel Meriva im Parkhaus des Ostalbklinikums aus. Dabei beschädigte sie einen Audi A6, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand.

Westhausen: Illegale Müllablagerung

Im Zeitraum zwischen Montag, 08.11. und Freitag, 12.11. entsorgten bislang Unbekannte eine größere Menge an Möbelstücken an einem Feldweg in der Verlängerung der P&R-Straße an der A7 in Westhausen. Bei dem illegal abgelegten Müll handelt es sich vermutlich um Teile einer Wohnungsauflösung. So wurden alte Möbel, Matratzen, Teppiche und Müllsäcke abgelegt. Hinweise auf die Verursacher bitte an den Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040.

Bopfingen: Pfefferspray eingesetzt

Im Verlauf einer Auseinandersetzung zwischen einem 40-jährigen Mann und seiner 36 Jahre alten Lebensgefährtin kam es am Montagabend gegen 22.30 Uhr wohl auch zum Einsatz von Pfefferspray, wobei der 40-Jährige verletzt wurde. Die Streiterei der beiden artete derart aus, dass insgesamt vier Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen eingesetzt werden mussten. Nachdem die 36-Jährige sich offenbar in einem absoluten Ausnahmezustand befand, sollte sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Gegen diese Maßnahme wehrte sie sich vehement, sperrte sich und versuchte einen Polizeibeamten zu beißen. Letztlich musste sie an Händen und Füßen fixiert werden, ehe sie in den Krankenwagen gebracht werden konnte. Während des gesamten Einsatzes beleidigte sie die Beamten und belegte sie mit deftigen Schimpfworten.

Bopfingen-Oberriffingen und Bopfingen: Einbruchsdiebstähle

Unbekannte verschafften sich am Montag zwischen 12.30 und 18.30 Uhr über die Terrassentüre Zutritt in ein Einfamilienhaus zwischen der Kirchheimer Straße und der Alten Kirchheimer Straße. Die Täter entwendeten aus einer Schatulle, die sie im Schlafzimmer vorfanden, mehrere Ketten, Ohrringe sowie die Eheringe der Hausbewohner. Insgesamt erbeuteten die Einbrecher Schmuck im fünfstelligen Euro-Bereich. Ohne Diebesgut verließen Unbekannte ein Gebäude in der Straße Im Steinbrüchle wieder, nachdem sie dort am Montag zwischen 17 und 19 Uhr eingebrochen waren. Die Täter waren über ein Fenster eingestiegen und hatten die Räumlichkeiten - offenbar erfolglos - durchsucht. Durch die Bewohnerin gestört wurden die Täter beim Versuch, in ein weiteres Wohnhaus in der Straße Im Steinbrüchle einzubrechen. Die Wohnungsinhaberin wurde gegen 18 Uhr aufmerksam, da sie Geräusche hörte. In der Annahme, dass es sich um Angehörige handelt, rief sie laut, was die Einbrecher anscheinend von ihrem Vorhaben absehen ließ. Die Kriminaltechnik war zur Spurensicherung vor Ort; das Polizeirevier Ellwangen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel.: 07961/9300 um sachdienliche Hinweise.

Unterschneidheim: Rund 10.000 Euro Schaden durch einen Zimmerbrand

Vermutlich aufgrund der starken Befeuerung eines Kaminofens entwickelte sich am Montagabend gegen 20 Uhr eine starke Hitze im Bereich des Kaminrohres, wobei eine Zwischenwand mit Holzträger sich selbst entzündete und es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die Freiwillige Feuerwehr Unterschneidheim rückte mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen in die Tannhäuser Straße aus und löschte das Feuer, bei dem ersten Einschätzungen nach ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand.

Ellwangen-Röhlingen: Versuchter Diebstahl

Rund 300 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte, als sie zwischen Freitagvormittag 11 Uhr und Montagmorgen 8.15 Uhr versuchten, das Bargeldfach am Nachtschalter einer Tankstelle in der Hauptstraße aufzubrechen. Das Polizeirevier Ellwangen bittet unter Tel.: 07961/9300 um Hinweise.

Schwäbisch Gmünd: 55-Jähriger in Gewahrsam genommen

Um sich selbst zu schützen wurde ein 55-Jähriger am Montagabend gegen 22.30 Uhr von Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd in Gewahrsam genommen. Der deutlich betrunkene Mann wurde von Passanten im Kreuzungsbereich auf dem Gehweg der Rinderbacher Gasse aufgefunden. Eigenen Angaben zufolge hatte der 55-Jährige über den Tag verteilt zu viel Alkohol getrunken und war dann zu Boden gestürzt. Er ließ sich vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandeln, lehnte jedoch weitere Untersuchungen ab. Weil der 55-Jährige bereits sehr unsicher und schwankend unterwegs war und angab, weitere Gaststätten aufzusuchen zu wollen, nahmen in die Ordnungshüter sicherheitshalber mit.

Mögglingen und Lorch: Einbruch und versuchter Einbruch

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Lauter in Mögglingen erbeuteten Unbekannte am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr Schuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten, öffneten Schränke und Schubladen und verließen dann das Gebäude wieder. Unverrichteter Dinge mussten Unbekannte wieder abziehen, nachdem sie am Montagmorgen gegen 3.40 Uhr vergeblich versuchten, die Eingangstüre eines Wohnhauses im Dörrerweg in Lorch aufzubrechen. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln der Fahrspur auf der Vorderen Schmiedgasse übersah eine 32-Jährige am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr den VW Fox einer 37-Jährigen und streifte diesen mit ihrem Nissan Micra. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren - 5500 Euro Schaden

An der Ausfahrt der B 29 Höhe Schwäbisch Gmünd West stellte sich am Montag gegen 14.20 Uhr, beim langsamen Überfahren der Rüttelstreifen, anscheinend der Motor eines BMW ohne das Zutun der 27-jährigen Fahrerin von alleine ab, woraufhin das Fahrzeug zum Stehen kam. Eine 22-Jährige, die mit ihrem BMW hinter der 27-Jährigen fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf, wobei ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Wegen Gegenverkehr musste ein 32-Jähriger seinen VW am Montagmittag gegen 13.20 Uhr in der Ledergasse anhalten. Eine 21-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Nissan Micra auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Fenster eingeworfen

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte verursachten, als sie in der Nacht von Sonntag auf Montag das Fenster eines Versorgungsschachtes der PH Bettringen einwarfen. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bettringen, Tel.: 07171/7966490.

Schwäbisch Gmünd: PKW prallt in Fahrbahnabtrennung

Vermutlich aufgrund eines sogenannten Sekundenschlafes kam eine 59-Jährige am Montag gegen 15.45 Uhr mit ihrem VW Golf beim Ausfahren aus dem Einhorntunnel in Fahrtrichtung Aalen nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die mittige Fahrbahntrennung aus Beton. Das Fahrzeug wurde dabei so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell