POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Staatsschutz ermittelt nach Vorfall in Weissach im Tal - Scheunenbrand - Unfälle

Allmersbach im Tal: Unfallflucht

In der Straße Im Wasenfeld hat am Montagabend um 18.30 Uhr ein Autofahrer seinen Pkw Skoda geparkt. Als er gegen 20.30 Uhr wieder zu seinem Auto Fahrzeug zurückgekommen ist, war es unfallbeschädigt. Ein unbekannter Autofahrer stieß in dieser Zeit gegen den Skoda und verursachte ca. 1000 Euro Sachschaden. Anschließend flüchtete er. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Oppenweiler: Scheunenbrand

Die örtliche Feuerwehr musste am Dienstag kurz nach Mitternacht zu einem Löscheinsatz in die Buch-Eich-Straße ausrücken. Dort war ein Holzschuppen, in dem Brennholz lagerte, in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 29 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz und konnte das Feuer löschen. Es kamen weder Personen noch weitere Gebäudeteile zu Schaden. Der Sachschaden am Schuppen beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache dauern an.

Auenewald: Unfallflucht

1500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Autofahrer, der in der Kelterstraße gegen einen Pkw Hyundai stieß und anschließend flüchtete. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen, das sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag ereignete und nimmt Hinweise hierzu unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfall beim Spurwechsel

Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Montag gegen 13.45 Uhr die Schorndorfer Straße, als er beim Spurwechsel den rechts neben ihm fahrenden Pkw Opel übersah. Nach dem seitlichen Zusammenstoß verlor die 78-jährige Autofahrerin die Kontrolle, woraufhin sie von der Fahrbahn abkam. Beim Unfall entstand ca. 6000 Euro Sachschaden. Das Auto wurde abgeschleppt.

Weissach im Tal: Zeugen nach Vorfall in Unterweissach gesucht

Die Kriminalpolizei Waiblingen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Montag, den 08.11.2021 gegen 17:30 Uhr im Bereich der Straße Im Wiesental zugetragen haben soll. Ein 36 Jahre alter Mann soll mehrfach "Adolf Hitler" und "Sieg Heil" gerufen haben. Auch als die hinzugerufenen Beamten vor Ort eintrafen, äußerte sich der Mann, bei dem es sich um einen ausländischen Staatsbürger handelt, in ähnlicher Art und Weise. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 mit der Kriminalpolizei Waiblingen in Verbindung zu setzen.

