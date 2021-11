Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schäferhündin mit Welpen entwendet - Betrunken und ohne Führerschein am Steuer - Wahlplakate in Schorndorf entwendet

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Schäferhündin mit Welpen entwendet

Am Freitagnachmittag wurden in Murrhardt Schäferhunde entwendet. Die Tiere befanden sich zur Tatzeit in einem Außenzwinger in der Fornsbacher Straße und wurden am Freitag zwischen 15 Uhr und 16.40 Uhr von dort entnommen. Der Zwinger war verriegelt, jedoch nicht abgeschlossen, sodass die Diebe leichtes Spiel hatten, um die Tiere mitzunehmen. Es handelte sich um eine Schäferhündin mit zwei ca. 4 Wochen alten Welpen. Die Polizei Murrhardt hat nun die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und bittet unter Tel. 07192/5313 um sachdienliche Hinweise. Möglicherweise wurden zur Tatzeit entsprechende Beobachtungen in der Fornsbacher Straße von Anwohnern oder Passanten gemacht. Aber auch jetzt im Nachgang könnten noch entsprechende Wahrnehmungen für die Polizei von Wichtigkeit sein, da Hundehaltungen in der Regel entsprechende Außenwirkungen entfalten.

Winnenden: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr fuhr verbotenerweise ein 82-jähriger Golf-Fahrer in der Marktstraße in die dortige Fußgängerzone ein und parkte dort. Als er in Richtung eines dortigen Imbisses weglief, wurde er von der Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Letztlich stellte sich heraus, dass der uneinsichtige Autofahrer mit nahezu 1,5 Promille sein Auto steuerte und den vorliegenden Erkenntnissen zufolge keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Gegen den Senior wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Schorndorf: Wahlplakate entwendet

In der Kernstadt Schorndorf haben Unbekannte in der Nacht zum Wahlsonntag (7. November 2021) ca. 170 Wahlplakate demontiert und entwendet. Betroffen waren zwei Bewerber zur Oberbürgermeisterwahl, die zwischenzeitlich bei der Polizei Anzeige erstatteten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Nun bittet die Polizei Schorndorf um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Backnang: Abbiegeunfall

Ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montagmorgen gegen 6 Uhr die Weissacher-Straße und bog nach links in die Heinrich-Herz-Straße ab. Hierbei übersah er einen entgegengekommenen Mazda-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Die Autofahrer blieben hierbei unverletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 23000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell