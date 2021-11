Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Jagstzell: PKW prallt gegen Baum

Aalen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, welcher sich am Montagfrüh gegen 05:45 Uhr auf der K3322 bei Ropfershof ereignete. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Opel Astra von Rechenberg in Richtung Jagstzell. In Ropfershof kam ihm - nach eigenen Angaben - im Bereich einer Fahrbahnverengung ein schwarzer VW SUV auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 22-Jährige nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Vorgarten. Im weiteren Verlauf durchfuhr der Opel ein weiteres Grundstück und prallte dort gegen einen Baum. Hierbei wurde der 22-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr Jagstzell, welche mit 31 Kräften vor Ort war, aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Sachschaden wird auf ca. 27 000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 07361/5800 beim Verkehrsdienst in Aalen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell