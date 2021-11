Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Widerstand, Pkw entwendet, Mann bei Streitigkeiten verletzt

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitagabend 21 Uhr und Samstagnachmittag 16 Uhr einen geparkten VW auf einem Parkplatz Am Schelmenwasen. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Fußgängerin von Pkw erfasst

Am Samstagabend gegen 18 Uhr wollte eine 19-jährige Fußgängerin die Worthingtonstraße in Richtung der Jagstbrücke überqueren. Dabei wurde sie von einem Pkw-Fahrer, welcher von der Bahnhofstraße nach links in die Worthingtonstraße einbog, erfasst. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß zu Boden geworfen und verletzte sich dabei leicht. Nachdem der Autofahrer ausgestiegen war und sich nach dem Befinden der 19-Jährigen erkundigt hatte, fuhr dieser weiter ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Polizeirevier Crailsheim sucht nun nach dem Fahrer und bittet darum, dass Hinweise unter der Telefonnummer 07951 4800 abgegeben werden.

Crailsheim: Widerstand nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Der Polizei wurde am Freitagnachmittag gegen 17:45 Uhr mitgeteilt, dass ein Mercedes-Fahrer in Schlangenlinien in der Dr.-Bareilles-Straße fahren würde. Der 61-Jährige Mann konnte im Anschluss in der David-Stein-Straße angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Mann wurde in der Folge zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Hier begann er die eingesetzten Polizeibeamten zu beleidigen und zu bedrohen. Weiter leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der 61-Jährige muss nun mit strafrechtlichen und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Crailsheim: Pkw entwendet

Zwischen Mittwochnachmittag 16:30 Uhr und Samstagvormittag 09:30 Uhr entwendete ein Langfinger einen verschlossen abgestellten Mercedes Sprinter vom Gelände eines Autohandels in der Ludwig-Erhardt-Straße. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Autodieb.

Crailsheim: Mann bei Streitigkeiten verletzt

Zwei 24-jährige Männer hielten sich am frühen Samstagmorgen in einer Diskothek in der Hofäckerstraße auf. Dort gerieten sie in einen Streit mit einer mehrköpfigen Personengruppe. Im Zuge der Streitigkeiten schlug eine der Personen einem der 24-Jährigen ein Glas auf den Kopf. Dabei wurde dieser verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine 24-Jährige Mitsubishi-Fahrerin war am frühen Sonntagmorgen gegen 02:15 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Hierbei kollidierte sie alleinbeteiligt mit einem dortigen Verkehrsteiler. Durch den Crash überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Seite zum Liegen. Die 24-jährige Fahrerin und eine 24-Jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Fahrerin des Mitsubishi unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihr wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt.

Ilshofen: Auf Gegenfahrbahn gekommen

Am Samstagnachmittag gegen 16:15 Uhr befuhr eine 21-jährige BMW-Fahrerin die L1042 von Hörlebach kommend in Richtung Ilshofen. Hierbei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einer entgegenkommenden 30-jährigen Audi-Fahrerin zusammen. Die 21-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

