Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Bühlertann - Traktor umgekippt, Hoher Sachschaden

Am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr befuhr eine 18 -jährige Lenkerin einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger die Landesstraße 1072 von Bühlertann in Richtung Kottspiel. Kurz nach der Ortsausfahrt Bühlertann kam sie in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kippte der Anhänger um und der Traktor überschlug sich. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Traktor befreien und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wegen ausgelaufenen Betriebsstoffen musste das betroffene Erdreich durch Spezialgerät abgetragen werden. Während dieser Arbeiten war die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Bühlertann war mit 2 Fahrzeugen und 24 Mann vor Ort. Der geschätzte Sachschaden beträgt 250.000 Euro.

