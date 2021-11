Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Aalen - Unfall auf B19 zwischen Abtsgmünd und Hüttlingen

Am Samstag gegen kurz nach 15:00 Uhr ereignete sich auf B19 zwischen Abtsgmünd und Hüttlingen auf Höhe von Waiblingen ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 29-jähriger Fahrer eines Mercedes wollte an der dortigen Einmündung nach links auf die B19 einbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 51-jährigen Opel Fahrerin. Es kam zum Unfall, wobei niemand verletzt wurde. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro; am Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

