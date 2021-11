Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Frontalzusammenstoß mit Verletztem

Aalen (ots)

Schorndorf - Eine verletzte Person bei Frontalzusammenstoß Am Samstag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger VW-Fahrer die Benzstraße in Richtung Stadtmitte. Auf der Bahnüberführung kam er aus unbekannter Ursache mit seinem PKW auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem PKW Opel eines 52-Jährigen. Der Unfallverursacher blieb bei dem Unfall unverletzt. Der 52-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die Überführung gesperrt werden. Die Sperrung konnte um 15 Uhr aufgehoben werden. Die Feuerwehr Schorndorf war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften an der Unfallstelle, da anfangs wegen der starken Rauchentwicklung der Verdacht bestand, dass die Fahrzeug in Brand geraten könnten.

